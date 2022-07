Voetbalclub Juventus keert na drie jaar afwezigheid terug in FIFA-gameserie

In FIFA 23 is het weer mogelijk om met de Italiaanse voetbalclub Juventus te spelen. FIFA-uitgever EA had de afgelopen drie jaar geen licentie voor de club, waardoor Juventus-fans het moesten doen met de vervangende, niet-bestaande club Piemonte Calcio.

Door: onze techredactie

De licentie voor virtuele evenbeelden van Juventus was sinds 2019 in handen van Konami. Juventus was daardoor wel speelbaar in diens voetbalspel eFootball, wat eerder Pro Evolution Soccer heette.

Nu bevestigt EA een nieuwe samenwerking met Juventus die "meerdere jaren" duurt. Vanaf FIFA 23 is de club weer met alle spelers en logo's aanwezig in de voetbalserie van EA. Ook het Allianz Stadium van de Italiaanse club wordt weer toegevoegd.

Overigens zal ook de FIFA-serie volgend jaar een naamsverandering ondergaan, vanwege onenigheid over de kosten en exclusiviteit van de naam FIFA. De voetbalbond aan wie de gameserie zijn naam leent, zegt de licentie te willen uitbreiden naar meerdere gameontwikkelaars. EA gaat zijn voetbalgames EA Sports FC als gevolg daarvan noemen. FIFA 23 is daarmee de laatste die de FIFA-naam draagt.

