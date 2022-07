Vrouwencompetities voor het eerst speelbaar in voetbalgame FIFA 23

In FIFA 23 zullen voor het eerst twee vrouwencompetities speelbaar zijn, meldt uitgever EA donderdag. Het gaat om de Britse FA Women's Super League en de Franse Division 1 Féminine. Later moeten er ook andere competities aan het spel worden toegevoegd.

Het is niet bekend welke andere competities nog worden toegevoegd en wanneer dat zal gebeuren. Wel is bekend dat het WK in Australië en Nieuw-Zeeland speelbaar zal zijn. Dat kampioenschap vindt volgend jaar plaats. FIFA 23 zal ook het WK in Qatar voor mannen bevatten.