Lifehack: Zo speel je consolegames op je telefoon

Mooie omgevingen, snelle actie en meeslepende verhalen: met deze tips speel je de games van je spelcomputer voortaan op je smartphone.

Iedereen heeft weleens een spelletje op zijn telefoon gespeeld. Simpele puzzelspelletjes of fantasierijke avonturen, op smartphones zijn veel soorten games te vinden.

Met de kracht van streaming is het mogelijk om die consolegames ook op je smartphone te spelen. Je kunt dan onderweg gamen op je telefoon, en thuis weer verder gaan waar je gebleven was.

Eerst moet je een controller koppelen aan je telefoon. Je kunt daar de reservecontroller van je Xbox of PlayStation voor gebruiken, of een andere controller met bluetooth pakken.

Sony heeft een speciale app om je PlayStation-games op telefoons te streamen: PS Remote Play ( Android en iOS ). In deze app log je in met hetzelfde PlayStation-account als op je console, zodat hij weet wie je bent.

Je zet vervolgens je PlayStation aan en kunt daarna via de app de controle overnemen met je smartphone. Zo kun je op je eigen console spelen, ook als je niet thuis bent. Dit moet overigens wel zijn ingeschakeld op de console, via 'Instellingen', 'Systeem' en dan 'Remote Play'.

Ook de Xbox van Microsoft heeft de mogelijkheid om je eigen console af te spelen op je smartphone. Dit schakel je op de console in via 'Profiel en systeem', 'Instellingen', 'Apparaten en verbindingen' en vervolgens 'Externe functies'. Zorg ervoor dat de energiemodus staat ingesteld op 'Slaapstand', anders valt je console telkens uit.

Op je telefoon download je de officiële Xbox-app ( Android of iOS ) en log je in met hetzelfde profiel. Vervolgens ga je naar 'Mijn bibliotheek' en selecteer je 'Consoles'. Hier zie je je thuisconsole staan, tik daarop en kies voor 'Extern afspelen op dit apparaat'.

Je hoeft geen console te hebben om op je smartphone te spelen. Microsoft biedt een abonnement aan waarmee je spellen direct naar je telefoon streamt, zonder dat er een spelcomputer bij komt kijken. Xbox Game Pass is een soort Netflix voor games, waarbij leden de beschikking krijgen over een bibliotheek aan spellen. Die kun je dan ook via de cloud streamen.