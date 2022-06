De vernieuwde abonnementsdienst PlayStation Plus is sinds donderdag beschikbaar in Nederland. De dienst van Sony biedt voortaan meerdere niveaus tegen uiteenlopende prijzen. In dit artikel leggen we de verschillen uit.

PlayStation Plus is de dienst van Sony voor zijn PlayStation-spelcomputers. Er zijn voortaan drie niveaus: Essential, Extra en Premium.

PlayStation Plus Essential is met 8,99 euro per maand of 59,99 euro per jaar de goedkoopste optie. Deze variant heeft dan ook de minste extra's. Met Essential krijg je toegang tot online multiplayer (voor games die niet gratis speelbaar zijn, zoals Fortnite), kortingen in de PlayStation Store en elke maand toegang tot twee PS4-games en een PS5-game.

Iets duurder is PlayStation Plus Extra. Daarvoor betaal je 13,99 euro per maand of 99,99 euro per jaar. Je krijgt dan alles wat in het Essential-pakket zit én toegang tot een catalogus met honderden PS4- en PS5-games. Die zijn na het downloaden speelbaar op de console.

In de lijst van PS4- en PS5-games staan onder meer Bloodborne, God of War, Horizon Zero Dawn en Red Dead Redemption 2. Op de website van PlayStation worden ze allemaal genoemd.

PlayStation Plus Premium kost 16,99 euro per maand of 119,99 euro per jaar en biedt de meeste functies. In dit pakket zit alles van Essential en Plus. Ook krijgen abonnees hiermee toegang tot gamedemo's, zodat ze voor aankoop van een nieuwe game alvast een beetje hebben kunnen spelen. De voortgang in die demo's wordt meegenomen naar de volledige versies van de spellen.

Daarnaast krijgen Premium-leden toegang tot veel klassieke games, die eerder voor de PS1, PS2 en PS3 verschenen. Ook krijgen ze toegang tot enkele titels die uitkwamen op de handheld PSP. Op de website van PlayStation staan alle klassieke titels op een rij. Het gaat om onder meer Ape Escape, Syphon Filter, Tekken 2, Ico en Infamous.