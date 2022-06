De game Star Wars: Knights of the Old Republic II (KOTOR II) is niet uit te spelen op de Nintendo Switch. Ontwikkelaar Aspyr is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing.

Star Wars: KOTOR II verscheen oorspronkelijk in 2004 op de originele Xbox. De Switch-versie van het spel werd op 8 juni uitgebracht door Aspyr, een studio die vaker klassieke games overzet naar nieuwe consoles.

Mensen die het spel kochten, komen er nu achter dat hij niet uitgespeeld kan worden. Ongeveer op de helft van de game krijgen spelers een filmpje te zien, waarna het spel ermee stopt. Er is geen manier om de crash te omzeilen.

Aspyr schrijft op Twitter dat het probleem bekend is. De ontwikkelaar belooft het in de komende update op te lossen, al is niet bekend wanneer die komt.

"We weten dat er nu geen manier is om de game uit te spelen en ons team werkt aan een oplossing die zo snel mogelijk komt", laat de studio aan een gedupeerde speler weten. "Excuses voor het ongemak en we waarderen je geduld."