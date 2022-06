Het vervolg op de Final Fantasy VII-remake uit 2020 komt eind volgend jaar uit voor de PlayStation 5, meldt ontwikkelaar Square Enix vrijdag. Final Fantasy VII Rebirth wordt het tweede deel in de trilogie. Er is nog geen releasedatum bekend.

Het verhaal van de nieuwe game gaat verder waar Final Fantasy VII Remake is geëindigd. Hoe het verhaal eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het verhaal van de trilogie wijkt af van het originele spel uit 1997.

Final Fantasy VII Rebirth komt eerst alleen uit voor de PlayStation 5, maar zal later waarschijnlijk ook voor pc verschijnen. Dat was ook het geval met Final Fantasy VII Remake. Daarvan kwam de pc-versie in december 2021 uit.

Wanneer het derde en laatste deel moet verschijnen, is nog niet bekend.

Final Fantasy VII kwam in 1997 voor de PlayStation uit en is een van de populairste delen in de Final Fantasy-reeks. Het was het eerste deel in de serie dat in 3D speelbaar was.