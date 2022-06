Microsoft brengt op 30 juni een Xbox-app uit voor slimme televisies van Samsung die in 2022 zijn uitgebracht. Daarmee zijn Xbox-games via de cloud te streamen, zonder dat daar verder een console voor nodig is. Het is voor het eerst dat Microsoft zo'n app beschikbaar maakt.

Mensen met een geschikte televisie kunnen via de Xbox-app ruim honderd Xbox-games spelen. Die worden dan via het internet gestreamd. Mensen hebben geen Xbox-spelcomputer nodig, maar wel een controller die ze met bluetooth aan de tv kunnen verbinden. Zowel de eigen Xbox-controller als de DualSense-controller van Sony wordt ondersteund.

Om toegang te krijgen tot meer dan honderd games is wel een betaald Xbox Game Pass-abonnement nodig. Microsoft noemt Fortnite als speelbare game voor mensen die liever niet voor een abonnement willen betalen.

Via de Xbox-app kunnen onder meer de sciencefiction-shooter Halo Infinite en racegame Forza Horizon 5 gespeeld worden. Microsoft werkt ook met andere televisiemakers aan de mogelijkheid om Xbox-games te streamen, maar daarover is op dit moment nog niets bekend.