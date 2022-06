Fortnite, de populaire game van Epic Games, is toe aan het derde seizoen van Chapter 3. Na de seizoensfinale van afgelopen weekend, waarbij spelers met behulp van een grote robot vijandelijke soldaten versloegen, breekt er een periode van feestelijke harmonie. Dit is allemaal nieuw op het eiland.

Fortnite draait grotendeels om zijn battle-royalemodus. Daarin worden honderd mensen op een eiland gedropt, waarna ze de strijd met elkaar aangaan tot één persoon of één team overblijft. Daarna begint het weer opnieuw.

Het complexe verhaal op het eiland wordt over meerdere hoofdstukken verteld. Die hoofdstukken zijn weer verdeeld in seizoenen, die maanden duren. Aan het einde van een seizoen volgt een spectaculaire missie en begint het volgende seizoen. Epic Games maakt telkens aanpassingen aan het eiland om een nieuw deel van het verhaal te vertellen.

Viben op een vernieuwd eiland

Het nieuwe seizoen van Fortnite draagt de naam Vibin'. Daarin staat de komst van harmonie centraal, nadat de vijandelijke troepen zijn verslagen. Er is veel kleur op het eiland, met onder meer een heuse Rave Cave waar harde muziek over lichtgevende vloeren schalt.

Ook is er een pretpark met een grote achtbaan. Je kunt daaroverheen roetsjen met Ballers: ballen met een stoel erin die over de grond rollen. De Ballers verschenen al eerder in Fortnite.

In het nieuwe gebied Reality Falls staat een enorme lichtgevende boom tussen grote paddenstoelen. In dat gebied is alles fluorescerend - zelfs de stroming in het water heeft een felle kleur. Daarnaast kun je speciale zaden planten om een boom te laten groeien. Aan die boom komen spullen als wapens en schilden te hangen die in de game te gebruiken zijn.

78 Bekijk de trailer van Fortnite Chapter 3 Seizoen 3

Rijden op wolven en zwijnen

Wilde dieren waren altijd al op het eiland, maar in dit seizoen kun je ze temmen. Komen er wolven of zwijnen op je af, dan kun je erop springen. Zodra je ze getemd hebt, kun je er ook op rijden.

De dieren geven onder meer een snelheidsboost, waardoor je tegen vijanden kunt beuken. En terwijl je de wolven of zwijnen berijdt, blijft het ook mogelijk op anderen te schieten.

Nieuwe wapens (en het einde van oude wapens)

Epic Games heeft de beschikbare wapens op het eiland veranderd. Zo is de sterke Drum Shotgun uit de game gehaald. Nieuw is onder meer de Hammer Assault Rifle, die geschikt is voor verschillende afstanden. Ook is er de Two-Shot Shotgun, waarmee je met één druk op de knop twee keer schiet. De Designated Marksman Rifle (DMR) lijkt op een sniper, maar schiet sneller.

Sparen voor Darth Vader

Mensen die een Battle Pass aanschaffen kunnen dit seizoen spelen voor verschillende extra's. Er zijn zeven nieuwe personages te ontgrendelen. Een daarvan is Snap, waarvan je de ledematen kunt vervangen door kaartjes in de spelwereld te verzamelen. Zo vervang je het hoofd bijvoorbeeld door een tomaat of een tandenborstel.

Gamers die level 10 in de Battle Pass halen, kunnen Darth Vader vrijspelen. Volgende maand wordt met Indiana Jones nog een filmheld toegevoegd aan de game.