Bij een presentatie van Sony's State of Play-evenement zijn donderdagavond nieuwe games voor de PlayStation 5 aangekondigd. Volgend jaar verschijnt het zestiende deel in de langlopende Final Fantasy-serie. Ook werd een remake van Resident Evil 4 aangekondigd, mét virtualrealityondersteuning.

Final Fantasy XVI is het eerste volledig nieuwe deel in de serie in zes jaar. Een specifieke verschijningsdatum is er nog niet, maar het spel moet ergens in de zomer van volgend jaar uitkomen. De game werd in 2020 voor het eerst getoond, maar kreeg te maken met vertragingen in de productie als gevolg van corona.

In een getoonde trailer is onder meer het vechtsysteem te zien. Dat zal lijken op de gameplay van Final Fantasy VII Remake uit 2020. In het verhaal draait het onder meer om mensen met superkrachten, die daarmee de controle krijgen over dodelijke monsters.

179 Kijk naar de trailer van Final Fantasy XVI

Resident Evil 4 Remake krijgt virtualrealityondersteuning

Op 24 maart 2023 verschijnt Resident Evil 4 Remake. De gameklassieker, die oorspronkelijk in 2005 verscheen, wordt opnieuw gemaakt en uitgebracht voor de PlayStation 5. De game zal ook speelbaar zijn op de PSVR2, Sony's virtualrealityheadset voor de PlayStation 5.

De laatste tijd zijn al meerdere games uit de horrorserie Resident Evil opnieuw uitgebracht. Zo verschenen eerder opnieuw gemaakte versies van Resident Evil 2 en 3. Resident Evil 4 was een belangrijk deel in de serie, omdat het de reeks moderniseerde met een soepelere bediening en een camera achter het personage.

137 Bekijk de trailer van Resident Evil 4 Remake

Nieuwe trailer voor Horizon Call of the Mountain

Tijdens het evenement werden ook nieuwe beelden getoond van Horizon Call of the Mountain, een nieuw deel in de Horizon-serie. Deze game wordt helemaal gemaakt voor de PSVR2. Wanneer hij uitkomt, is nog niet bekend.

Mensen spelen met Ryas, die een nieuw gevaar moet zien te stoppen. Net als in andere Horizon-games speelt ook dit deel zich af op een kleurrijk eiland waar gevaarlijke beestachtige machines rondlopen. Spelers zullen in virtual reality onder meer klimmen en boogschieten terwijl ze het verhaal doorlopen.