De nieuwe games in de populaire Pokémon-reeks verschijnen op 18 november voor de Nintendo Switch. In Pokémon Violet en Scarlet is het voor de eerste keer mogelijk dat mensen het avontuur samen met anderen doorlopen.

Net als in andere Pokémon-games is het de bedoeling om een wereld te verkennen en zoveel mogelijk verschillende monsters te vangen. Daarnaast vechten spelers wederom tegen andere Pokémon-trainers.

In Violet en Scarlet bepaalt de speler helemaal zelf welke kant hij opgaat. Er is geen vooraf bepaalde route om het einde te bereiken, meldt ontwikkelaar The Pokémon Company. Ook nieuw is dat verschillende gebieden samen met anderen zijn te ontdekken. De speler kan met maximaal drie anderen op pad.

Nog niet alles is bekend over de nieuwe Pokémon-games. Zo is onbekend hoeveel nieuwe monsters er in de game te vinden zijn en hoe groot de nieuwe wereld precies is.