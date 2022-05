Het populaire sandbox-spel Minecraft krijgt 7 juni een grote update. De update, genaamd The Wild, bevat onder meer twee nieuwe biomen en nieuwe vijanden, volgens een bericht op de officiële Minecraft-site.

De twee nieuwe biomen zijn de deep dark en de mangrove swamp. De deep dark ligt diep onder de grond. Wat opvallend is aan deze bioom is de complete stilte. De speler kan in deze ondergrondse gangen twee nieuwe vijanden tegenkomen: de shrieker en de warden.

Het andere bioom in de update is de mangrove swamp. In dit mangrovebos is een nieuw soort hout te vinden en het bevat een nieuw soort blok, namelijk het modderblok. Deze kan de speler ook zelf maken, door een aarde-blok en water te combineren in het crafting-menu. Verder voegt de update kikkers en kikkervisjes toe en kunnen spelers in roeibootjes varen met een schatkist aan boord.

De update is gratis en verschijnt voor alle versies van Minecraft. Het spel is verkrijgbaar voor Xbox-consoles, PlayStation Consoles, Nintendo Switch, Windows, Mac, Android, iOS en Linux.