Streamingdienst Netflix heeft vier nieuwe games gepresenteerd. Drie daarvan zijn direct speelbaar via de dienst, een nieuw Exploding Kittens-spel volgt op 31 mei.

Exploding Kittens is een populair kaartspel, waarbij mensen kaarten uit een stapel trekken en proberen te voorkomen dat ze de kaart met een exploderende kat pakken. Met behulp van andere kaarten kunnen ze het spel proberen te beïnvloeden en andere spelers een hak zetten.

De Netflix-game draait om hetzelfde principe, maar bevat twee nieuwe kaarten. Dat Netflix met een Exploding Kittens-game komt, is niet verrassend. Volgend jaar verschijnt een animatieserie die op het spel is gebaseerd.

Netflix heeft ook Dragon Up toegevoegd, een avonturenspel waarin spelers draken moeten verzamelen om een koninkrijk te redden. Daarnaast is er het spel Townsmen: A Kingdom Rebuilt, waarin financiële beslissingen gemaakt moeten worden om de inwoners van een middeleeuws stadje tevreden te houden.

Als laatste is Moonlighter gepresenteerd. In dit rollenspelavontuur kruipen spelers in de huid van een winkeleigenaar, die overdag spullen verkoopt en 's nachts grotten onderzoekt en monsters verslaat.

De games zijn te vinden in het Games-tabblad op Netflix. Na het selecteren van een titel kan het spel gratis worden gedownload via de appwinkel van Google of Apple. Inmiddels heeft Netflix ruim twintig mobiele games in zijn aanbod. Het bedrijf ziet deze spellen als een belangrijke uitbreiding voor zijn film- en serieaanbod.