Sony heeft een lijst van games bekendgemaakt die mensen kunnen spelen als ze een PlayStation Plus Extra- of Premium-abonnement aanschaffen. Er zijn twaalf PlayStation 5-titels aangekondigd voor de dienst, waaronder Ghost of Tsushima Director's Cut, Demon's Souls en Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

PlayStation Plus wordt vanaf 22 juni vernieuwd. De abonnementsdienst van Sony krijgt verschillende niveaus. De twee duurste varianten (Extra en Premium) bieden leden toegang tot een bibliotheek aan games voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Die lijst met games telt vierhonderd titels, maar nog niet alle spellen zijn bekendgemaakt. Dit zijn alle PS5-games in de lijst:

Demon's Souls

Destruction AllStars

Death Stranding Director's Cut

Ghost Of Tsushima Director's Cut

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Returnal

Assassin's Creed Valhalla

Control: Ultimate Edition

Marvel's Guardians of the Galaxy

Mortal Kombat 11

NBA 2K22

The Artful Escape

Op de lijst staan ook games die al op de PlayStation 4 verschenen. Die zijn met het abonnement zonder extra kosten op de PS4 en PS5 te downloaden. Het gaat om onder meer Bloodborne, God of War, Horizon Zero Dawn en Red Dead Redemption 2.

Premium biedt klassiekers en demo's

Het duurste PlayStation Plus-abonnement biedt ook toegang tot klassieke games. Het gaat om spellen die voor de PS1, PS2 en PS3 verschenen. Ook worden enkele titels voor de handheld PSP toegevoegd. In de lijst met classics staan titels als Syphon Filter, Tekken 2, Ico en Infamous.

Met een Premium-abonnement krijgen leden ook toegang tot demo's van nieuwe games. Die kunnen maximaal twee uur worden gespeeld, waarna mensen het volledige spel kunnen kopen. Voortgang in de proefversies wordt dan meegenomen naar de volledige game. Vooralsnog heeft Sony demoversies van aangekondigd van Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tiny Tina's Wonderland en WWE 2K22.

De nieuwe PlayStation Plus abonnementen zijn als volgt verdeeld:

PlayStation Plus Essential (8,99 euro per maand/60 euro per jaar): toegang tot online multiplayer, kortingen in de PS Store en elke maand toegang tot twee PS4-games en een PS5-game.

PlayStation Plus Extra: (13,99 euro per maand/99,99 euro per jaar): alles van Essential plus toegang tot een catalogus met honderden PS4- en PS5-games om te downloaden.

PlayStation Plus Premium: (16,99 euro per maand/119,99 euro per jaar): alles van de andere abonnementen plus gamedemo's en toegang tot streamingdienst met klassieke PlayStation-games.