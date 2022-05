De remake Dead Space komt op 27 januari 2023 uit, heeft uitgever EA bekendgemaakt via Twitter. De ruimtehorrorgame is te spelen op de pc, PlayStation 5 en de Xbox Series X en S.

De originele Dead Space kwam in 2008 op de markt. Het spel speelt zich af op een ruimteschip dat is overgenomen door vijandige aliens. Als speler moet je je schip repareren en je partner vinden. Dat doe je door niet alleen de aliens maar ook de schrikmomenten te overleven.

Voor de remake zijn levels helemaal opnieuw opgebouwd. Ook de grafische stijl, zoals de belichting, is verbeterd zodat het spel zich kan meten met moderne games.

De remake van Dead Space werd vorig jaar aangekondigd. Het spel wordt gemaakt door EA Motive, de studio die eerder verantwoordelijk was voor onder meer Star Wars: Squadrons.

Er zijn in het verleden drie Dead Space-games gemaakt. Het is niet bekend of de twee vervolgdelen van Dead Space ook opnieuw worden ontwikkeld.