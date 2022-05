Bethesda heeft de release van de game Starfield uitgesteld tot de eerste helft van 2023. Dat laat de ontwikkelaar donderdag weten in een bericht op Twitter. Ook het coöperatieve vampierenspel Redfall is uitgesteld naar volgend jaar.

De game-uitgever zegt dat er meer tijd nodig is voor de ontwikkeling van de games. "We willen ervoor zorgen dat jullie de allerbeste en meest afgewerkte versies krijgen", schrijft Bethesda.

Starfield is al jaren in ontwikkeling en zou eigenlijk op 11 november 2022 verschijnen. Die datum was een hommage aan het spel The Elder Scrolls V: Skyrim, dat op 11 november 2011 uitkwam.

Net zoals games uit de The Elder Scrolls-serie wordt Starfield een openwereldspel waarbij spelers zelf op ontdekkingsreis gaan. Het grote verschil is dat deze nieuwe game zich niet in een middeleeuwse fantasiesetting afspeelt, maar in de toekomst en in de ruimte.

Tot nu toe is Bethesda erg spaarzaam geweest met details rondom de game. Ook zijn er nog geen gameplaybeelden getoond. Dat gebeurt mogelijk op 12 juni, als de game-uitgever een presentatie houdt voor zijn aankomende titels.

Redfall wordt eveneens uitgegeven door Bethesda, maar wordt gemaakt door Arkane Studios. Dat is de ontwikkelaar van games als Dishonored en Deathloop. In het nieuwe spel moeten mensen samenwerken om te overleven in een dystopische wereld die door vampieren wordt gedomineerd.