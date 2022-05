Sony heeft ondanks aanhoudende tekorten in de winkels wereldwijd inmiddels 19,3 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht. Het komende jaar wordt meer voorraad verwacht.

Van de 19,3 miljoen verkochte PlayStations werden er 11,5 miljoen in het afgelopen fiscale jaar verkocht, meldt het bedrijf. Dat is minder dan de 14,8 miljoen consoles die Sony verwachtte te verkopen. Al had het bedrijf al wel gewaarschuwd dat dit vanwege productieproblemen lastig zou worden.

Het afgelopen kwartaal verscheepte Sony twee miljoen PlayStation 5-consoles, meldt het bedrijf. Dat waren er in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 3,3 miljoen.

Er is wereldwijd nog steeds meer vraag naar de PlayStation 5 dan dat er aanbod is. Dat komt grotendeels door het aanhoudend chiptekort.

Toch verwacht Sony dit jaar meer consoles te kunnen verkopen. Het bedrijf stelt zich ten doel om in het komende fiscale jaar (dat in maart 2023 eindigt) achttien miljoen exemplaren van de PlayStation 5 te verkopen.

Sony maakte verder bekend dat online dienst PlayStation Plus inmiddels 47,4 miljoen gebruikers heeft. Dat zijn er iets minder dan een jaar geleden (47,6 miljoen). Ook het aantal maandelijkse gebruikers is iets gedaald: van 109 miljoen naar 106 miljoen. Eventuele oorzaken zijn niet genoemd.