EA en Codemasters werken momenteel aan de nieuwe racegame F1 22, waar wij alvast mee aan de slag mochten.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreidere preview op Tweakers.

F1 22 belooft in meerdere opzichten een aardige stap vooruit te zijn en ook écht anders te zijn dan de voorgaande games in de serie. Dat komt door een reeks grote en kleine veranderingen, maar in de eerste plaats door de auto's zelf.

Wie de sport volgt, weet dat de Formule 1-auto's dit jaar heel anders zijn dan in voorgaande jaren. Zo zijn bijvoorbeeld de wielen veel groter en de vleugels kleiner. De aanpassingen zijn bedoeld om het inhalen makkelijker maken en de competitie open te breken.

Behalve nieuwe auto's bevat F1 22 een nieuw startveld met daarin nieuwkomer Zhou Guanyu. En Miami debuteert als Formule 1-circuit. Het stratencircuit, waar de race van het afgelopen weekend werd verreden, heeft her en der wat weg van het circuit in Sotsji en op andere plekken wat van de circuits in Singapore of Bakoe.

Geschikt voor ieder type speler

F1 22 zal net als zijn voorgangers toegankelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Dat betekent dat je de game kunt aanpassen naar jouw niveau en jouw manier van spelen. Iemand die een raceseat met een stuurtje en pedalen heeft, zal de game op een authentiekere manier kunnen spelen dan iemand met een controller.

Deze nieuwe game heeft ook VR-ondersteuning op de pc, maar bij onze test kregen we deze functie nog niet goed werkend. Het is nog niet bekend of de VR-ondersteuning ook naar PlayStation VR zal komen.

29 Trailer: F1 22

Op PlayStation racen tegen Xbox-spelers

Een andere functie op de planning is cross-platform play. Bij verschijning ondersteunt het spel cross-generation play, wat betekent dat PlayStation 4-gamers tegen PS5-gebruikers kunnen racen en alle Xbox-gamers tegen elkaar kunnen spelen. Dat werkte met F1 2021 ook al zo en is dus weinig verrassend.

Later - een duidelijke indicatie ontbrak - zal de game echter ook cross-platform worden, zodat álle F1 22-spelers tegen elkaar kunnen racen, ongeacht op welk platform ze dat doen. Deze feature zien we steeds vaker terug in games. Hoewel de uitwerking soms niet optimaal is, is het fijn om niet beperkt te worden in met wie je samen kunt spelen.

Op zoek naar een nieuw scherm? BestGetest heeft de beste gamemonitors op een rij gezet.

Spel heeft geen verhaalmodus

Dit jaar bevat de game geen verhaalmodus. Volgens Lee Mather, senior creative director van de game, neemt het ontwikkelen van zo'n optie minimaal twee jaar in beslag. Het is niet mogelijk om binnen een jaar een heel nieuw verhaal uit te werken.

Andere onderdelen, zoals de mogelijkheid om een carrière te rijden of dat zelfs samen met een vriend te doen, keren wel terug. MyTeam, dat spelers de optie biedt om zelf het elfde team op de grid te worden en met de bekende teams de strijd aan te gaan, is ook weer van de partij. Overigens wat uitgebreider dan in voorgaande jaren.

Een screenshot uit een race die je in F1 22 kunt rijden. Een screenshot uit een race die je in F1 22 kunt rijden. Foto: EA

Racen met supercars

In F1 22 kun je niet alleen met F1-auto's rijden, maar ook met allerlei supercars. Er zijn allerlei spelmodi beschikbaar die je met de supercars kunt doen, zoals checkpointchallenges en pursuit. Ook zal je in je carrière en in MyTeam regelmatig uitdagingen krijgen waarin je met een supercar in plaats van met een Formule 1-auto moet rijden.

Het biedt de game een heel andere, extra kant. In hoeverre die kant de moeite waard is, moeten we afwachten. Want de manier waarop deze auto's zich laten besturen, moet immers compleet anders zijn dan hoe de F1-auto's rijden. Maar het zorgt er op zijn minst voor dat het verzamelen van supercars meer is dan alleen een nietszeggend statussymbool voor je avatar.

Voorlopige conclusie

F1 22 bevat een aantal leuke en langverwachte features, waarvan VR-ondersteuning en de aangekondigde cross-platform play onze favorieten zijn. Het opent nieuwe wegen om F1 te spelen en dat moedigen we aan.

Verder profiteert de game vooral van het feit dat de sport zelf in 2022 een aardige metamorfose heeft ondergaan, waardoor er automatisch in de game ook veel verandert. Wel zou het kunnen dat F1 22 - nu er geen verhaalmodus is en er niet echt een andere spelmodus voor in de plaats komt - wat weinig spelmodi bevat. Of dat erg is, valt nog te bezien. Want andere modi, zoals MyTeam en Career, zijn juist uitgebreid.