Microsoft en Epic Games hebben Fortnite gratis beschikbaar gemaakt op Xbox Cloud Gaming. Daarmee is de populaire game zonder installatie speelbaar op onder meer iPhones en Android-telefoons. Apple en Google verwijderden het spel eerder uit hun appwinkels, omdat Epic Games hun regels rond betaalsystemen overtrad.

Fortnite is de eerste game die gratis speelbaar is op Xbox Cloud Gaming, de cloudstreamingdienst van Microsoft. De dienst is inmiddels in 26 landen beschikbaar, waaronder in Nederland. Fortnite is speelbaar met touchbediening, maar ook met een gekoppelde controller.

Om de game te spelen is geen app nodig. Mensen kunnen naar de website van Xbox en zich daar aanmelden. Vervolgens kan een appicoon op het thuisscherm van de telefoon worden gezet als snelkoppeling. Fortnite kan in het browserscherm worden gestart en gespeeld.

Microsoft is van plan om meer gratis speelbare games toe te voegen aan zijn nieuwe clouddienst. Het bedrijf zegt dat de cloud een belangrijke rol speelt om games toegankelijk te maken voor "de drie miljard spelers wereldwijd".

Op Android konden mensen Fortnite nog wel buiten de Play Store van Google om installeren. Op iPhones was het veel lastiger om aan de game te komen, sinds de blokkade van Apple. De techbedrijven grepen in nadat Epic Games een eigen betaalsysteem aan Fortnite toevoegde. Daarmee kon de game-uitgever de commissie van Google en Apple omzeilen en zelf meer geld verdienen.