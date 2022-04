Mensen met een abonnement op onlinedienst PlayStation Plus en cloudstreamingdienst PlayStation Now kunnen die voorlopig niet vernieuwen. Daarmee wil Sony voorkomen dat mensen straks tegen goedkopere tarieven toegang krijgen tot de nieuwe, duurdere PlayStation-abonnementen.

Dat bevestigt Sony op zijn website, nadat donderdag berichten online waren verschenen van mensen die tevergeefs probeerden hun abonnementen te verlengen.

Sony brengt de nieuwe PlayStation Plus-abonnementen op 13 juni uit in verschillende prijsklassen. Huidige abonnementen van PlayStation-spelers worden automatisch omgezet in Plus Premium-abonnementen. Dat zijn de duurste varianten die 17 euro per maand of 120 euro per jaar kosten. Het huidige PlayStation Plus-abonnement kost 8 euro per maand of 60 euro per jaar.

Eerder was het mogelijk om abonnementen te stapelen, om ze voor meerdere jaren te verlengen. Daarmee krijgen die mensen voor minder geld langer toegang tot Plus Premium.

Volgens Sony is het verlengen en stapelen van abonnementen tot zeker halverwege juni niet meer mogelijk "om de transitie naar de nieuwe abonnementsdienst zo soepel als mogelijk te laten verlopen".

De nieuwe PlayStation Plus abonnementen zijn als volgt verdeeld: