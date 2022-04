Rocket League, het spel waarin mensen voetbal spelen met auto's in plaats van mensen, krijgt een battleroyale-modus. In de nieuwe gamefunctie verdwijnt de bal en moeten spelers ervoor zorgen dat hun auto als laatste overblijft in een krimpende arena.

De nieuwe modus heet Knockout Bash. Vanaf 27 april is hij speelbaar. In de game strijden acht spelers tegen elkaar en wint degene die als laatste overblijft.

Mensen kunnen andere auto's uitschakelen door tegen ze aan te beuken. Ook moeten spelers oppassen voor gevaar in de omgeving, zoals valstrikken met grote stekels. Een speler kan in totaal drie keer kapotgaan in een ronde, daarna is hij officieel uitgeschakeld.

Net als in andere battleroyale-games, zoals Fortnite, wordt het spelgebied steeds kleiner. Daardoor moeten overgebleven spelers de confrontatie opzoeken. Spelers kunnen wel aanvallen blokkeren, hoger springen en langer zweven dan in de voetbalmodus van Rocket League.

De battleroyale-modus wordt geen vast onderdeel van het spel. De basis van Rocket League blijft voetballen met auto's. Knockout Bash is speelbaar tot 10 mei.