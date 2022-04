Er zijn remakes in de maak van Max Payne en Max Payne 2: The Fall of Max Payne, heeft ontwikkelaar Remedy Entertainment aangekondigd. De nieuwe games moeten als één pakket verschijnen voor de pc, PlayStation 5 en de Xbox Series X en S.

Voor de remakes is een overeenkomst gesloten met Rockstar Games. Dat bedrijf, bekend van de Grand Theft Auto-serie, gaf de originele Max Payne-spellen uit.

Max Payne 1 en 2 verschenen in 2001 en 2003 op de pc, Xbox en de PlayStation 2. De spellen vertelden een misdaadverhaal over een voormalig agent, die op zoek gaat naar de moordenaars van zijn vrouw en kind. De games zijn vooral bekend vanwege 'bullet time', waarmee de tijd tijdens het schieten kon worden vertraagd.

Het duurt waarschijnlijk nog even voordat de Max Payne-remakes worden uitgebracht. Op dit moment zijn de spellen nog in een vroege fase van ontwikkeling. Een specifieke verschijningsdatum is nog niet gegeven.

Remedy Entertainment krijgt een budget van Rockstar dat "vergelijkbaar is met een typische topproductie van de ontwikkelaar". Remedy gooide eerder hoge ogen met de mysterieuze actiegame Control en werkt ondertussen ook aan Alan Wake 2.