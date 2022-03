Het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild is uitgesteld tot de lente van 2023. Aanvankelijk zou de Nintendo Switch-game ergens dit jaar uitkomen, maar dat blijkt niet haalbaar. Er is geen precieze releasedatum bekend.

Producent Eiji Aonuma meldt dinsdag in een videoboodschap dat het team dat aan het spel werkt meer tijd nodig heeft.

"We hebben besloten om de ontwikkeling te verlengen en de release van het spel uit te stellen tot de lente van 2023. Het hele ontwikkelteam werkt ijverig om iets speciaals te maken van deze game, dus heb alsjeblieft nog een beetje geduld."

Het vervolg op Breath of the Wild is in 2019 aangekondigd. Vorig jaar toonde Nintendo nieuwe beelden van de game, nadat het twee jaar lang geen nieuws naar buiten had gebracht over het spel.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild kwam op 3 maart 2017 uit voor de Nintendo Switch en Wii U. Van de Switch-versie van het spel zijn wereldwijd bijna 26 miljoen exemplaren verkocht.