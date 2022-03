De PlayStation-consoles krijgen in juni drie nieuwe gameabonnementen: PlayStation Plus Essential, Extra en Premium. Met de abonnementen kun je online met andere mensen spelen. De Extra- en Premium-abonnementen bieden een wisselende bibliotheek met PlayStation 4- en PlayStation 5-spellen.

Sony meldt dinsdag dat het zijn PlayStation Plus-service met het PlayStation Now-abonnement combineert. PlayStation Plus is vereist om de meeste online multiplayergames op de PlayStation 4 en PlayStation 5 te kunnen spelen. Het abonnement biedt ook maandelijks gratis spellen aan.

Met PlayStation Now kunnen abonnees oudere games spelen. Sony zegt dat het de naam PlayStation Plus behoudt en dat PlayStation Now in juni ophoudt te bestaan. Bloomberg schreef vorig jaar al dat PlayStation Now geschrapt zou worden. Sony heeft dit nu zelf bevestigd.

Essential, het goedkoopste abonnement, gaat 8,99 euro per maand kosten. Je krijgt maandelijks twee gratis games om te spelen, kortingen op games en toegang tot cloudopslag. Extra, het tweede abonnement, kost 13,99 euro per maand. Met dit abonnement krijg je alles wat Essential biedt en toegang tot een bibliotheek met ruim vierhonderd PlayStation 4- en PlayStation 5-games.

Het Premium-abonnement is het uitgebreidst van de drie en kost 16,99 per maand. Premium-abonnees krijgen alles wat inbegrepen is bij het Essential- en Extra-abonnement. Daarnaast kunnen ze onder meer driehonderd PlayStation 3-spellen streamen. Verder kunnen abonnees games spelen die verschenen voor de originele PlayStation, PlayStation 2 en de PSP-handheld.

Het Premium-abonnement maakt ook tijdelijke demoversies van nieuwe spellen beschikbaar, waarmee spelers kunnen kijken of een game aan hun verwachtingen voldoet.