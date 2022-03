Nintendo Switch biedt voortaan een functie aan waarmee je games kan categoriseren. Nintendo is dinsdag begonnen met het uitrollen van de update die de functie beschikbaar maakt.

De functie, genaamd 'Groepen', komt beschikbaar met de software-update naar versie 14.0.0. De nieuwe functie is te vinden in het hoofdmenu van de Switch, onder het kopje 'Alle software'. Als je een groep wil maken, druk je op de L-knop.

Je kunt alleen mapjes creëren als je meer dan twaalf Switch-spellen hebt. Met de functie kun je maximaal honderd mappen opstellen, met maximaal tweehonderd spellen per map. Je kunt alle mappen voorzien van een naam.

Een andere functie die de update met zich meebrengt, is het verhogen van de volume van gekoppelde bluetoothheadsets. Ook kan het volume van de draadloze headset worden aangepast via de volumeknoppen van de Switch. De headset moet echter wel het AVRCP-profiel ondersteunen. Dat bluetoothprofiel wordt gebruikt om opdrachten als doorspoelen of pauzeren te verzenden van bijvoorbeeld de headset naar de Switch.