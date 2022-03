De populaire gameserie The Witcher krijgt een nieuw deel. De Poolse studio CD Projekt RED, die ook de eerdere delen maakte, liet dat maandag weten op zijn website.

Op een plaatje dat de studio deelde, is een medaillon te zien dat in de sneeuw ligt. Daaronder staat: "Er begint een nieuwe saga". Eerder maakte CD Projekt RED al bekend dat het verhaal van hoofdpersoon Geralt of Rivia was afgerond. Of het personage toch terugkeert in het nieuwe spel, is niet gezegd.

CD Projekt RED maakt nu gebruik van de Unreal Engine 5, een ontwikkelaarsplatform voor games dat door Epic Games wordt uitgegeven. Voorheen werden Witcher-games altijd met eigen technologie van CD Projekt RED gemaakt.

Het is niet duidelijk in welke fase van ontwikkeling de nieuwe Witcher-game zich bevindt, en ook niet wanneer de game op de markt komt. Hoewel de studio nu samenwerkt met Epic Games, betekent dat volgens de makers niet dat het spel uitsluitend via de Epic Game Store zal verschijnen. Het moet ook op andere platforms uitkomen.

De laatste Witcher-game, The Witcher 3, verscheen in 2015. De spelserie staat bekend om zijn diepgaande verhaallijnen en grote open fantasiewerelden. De games zijn gebaseerd op de boeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski.

In 2020 heeft CD Projekt RED de game Cyberpunk 2077 uitgebracht. Dat spel werd geplaagd door fouten en grafische problemen. Pas dit jaar verscheen een patch waarmee het spel goed draait op nieuwe spelcomputers.