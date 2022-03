Hogwarts Legacy, de rpg die zich in de magische wereld van Harry Potter afspeelt, verschijnt rond de feestdagen aan het einde van dit jaar. Dat blijkt uit een trailer die tijdens een online presentatie op het YouTube-kanaal van PlayStation werd uitgezonden.

De video toonde voor het eerst beelden van de game, die al enkele jaren in ontwikkeling is bij Avalanche Software. Spelers kunnen een eigen personage maken, die wordt ingedeeld bij een van de vier afdelingen in Hogwarts (de tovenaarsschool uit de Harry Potter-reeks). Het verhaal speelt zich tweehonderd jaar voor de verhalen van Potter af.

Er zullen dan ook weinig bekende personages uit de boeken en films opduiken. In plaats daarvan krijgen spelers een nieuw verhaal. Wat daarin precies gebeurt, is nog wat onduidelijk. "Spelers ervaren het leven als student aan Hogwarts, terwijl ze beginnen aan een gevaarlijke reis om een verborgen waarheid van de tovenaarswereld te ontdekken", zo beschrijft de ontwikkelaar het zelf.

In de video is te zien hoe spelers vijandige tovenaars met spreuken en hun staf kunnen aanvallen. Ook worden lessen gevolgd en toverdrankjes gebrouwen. Spelers kunnen naast het kasteel ook omliggende gebieden verkennen. Dat kan te voet, maar ook per bezemsteel door de lucht.

Hogwarts Legacy moet verschijnen voor de PlayStation 4 en 5, voor de Xbox One, de Xbox Series X/S, PC en de Nintendo Switch.