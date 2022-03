Van de game Elden Ring zijn wereldwijd twaalf miljoen exemplaren verkocht, maakt ontwikkelaar FromSoftware bekend. Het spel verscheen op 25 februari.

Daarmee verkoopt Elden Ring veel sneller dan games uit de Dark Souls-serie, die eveneens door FromSoftware werden gemaakt en waarop Elden Ring voortborduurt. Van die games verkocht Dark Souls III het snelst. Na een maand waren daarvan ruim drie miljoen stuks verkocht.

Uit verkoopcijfers die Gamesindustry.biz in zijn bezit heeft, blijkt dat Elden Ring de bestverkochte nieuwe game in Europa is sinds The Division uitkwam in 2016. Het gaat dan om games die geen deel uitmaken van een al bestaande serie.

De pc-versie van Elden Ring werd volgens de site het meest verkocht (44 procent). De PlayStation 5 volgt met 27 procent en daarna komen de Xbox Series X/S (16 procent) en de PS4 (13 procent).

Elden Ring lijkt qua gameplay en zijn hoge moeilijkheidsgraad op Dark Souls-games, maar heeft een nieuw verhaal en een open wereld. Game of Thrones-auteur George R. R. Martin schreef mee aan het verhaal.