Nintendo heeft zondag twee nieuwe Pokémon-games aangekondigd: Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. De spellen komen eind dit jaar uit voor de Nintendo Switch.

In de trailer is onder andere de nieuwe regio te zien. De Pokémon die je in het wild kan vangen lopen er rond, net als in Pokémon Sword, Pokémon Shield en Pokémon Legends: Arceus. Ook zijn de namen en ontwerpen onthuld van de drie Pokémon die je in het begin kan kiezen. Andere details, zoals de naam van de regio, zijn nog niet bekendgemaakt.

(van links naar rechts) Sprigatito, Fuecoco en Quaxly (van links naar rechts) Sprigatito, Fuecoco en Quaxly Foto: Nintendo

Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zijn de negende reeks in de populaire spellenserie. De vorige reeks begon bij Pokémon Sword en Pokémon Shield, die op 15 november 2019 verschenen.

Ook heeft Nintendo bekendgemaakt dat Pokémon Legends: Arceus nu een gratis uitbreiding bevat. Deze geeft de speler een nieuwe zijmissie.