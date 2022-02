Gamebedrijf Valve is niet van plan om met een Netflix-achtige abonnementsdienst voor Steam te komen. Dat zegt topman Gabe Newell zaterdag in een interview met PCGamer over de Steam Deck-handheld. Wel zegt Newell dat Valve bereid is bijvoorbeeld de PC Game Pass van Microsoft beschikbaar te maken op Steam.

"Ik denk niet dat het iets is dat we nu zelf moeten doen", zegt Newell over het opzetten van een eigen abonnementsdienst. "De abonnementen zijn wel populair onder consumenten, dus we zouden graag met bedrijven willen samenwerken om hun abonnementsdiensten beschikbaar te maken op Steam."

Valve heeft al ervaring met het aanbieden van gameabonnementen van derden op Steam. In 2020 werd EA Play, de abonnementsdienst van gameontwikkelaar en uitgever Electronic Arts, toegevoegd aan het platform. EA Play is ook beschikbaar voor PC Game Pass- en Xbox Game Pass Ultimate-abonnees.