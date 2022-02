Vanaf eind maart 2023 is het niet meer mogelijk om via de Nintendo eShop games te kopen voor de Wii U en de Nintendo 3DS. Dat heeft Nintendo bekendgemaakt op zijn website.

Hoewel Nintendo zich de afgelopen jaren vooral richt op de Nintendo Switch, is het nog steeds mogelijk om via de eShop spellen te kopen voor de oudere Wii U-console en de 3DS-handheld van het bedrijf. Maar in maart volgend jaar komt daar een eind aan.

Nintendo zal in de aanloop naar die datum al aanpassingen maken. Zo is het vanaf 29 augustus 2022 niet meer mogelijk om het tegoed van een account in de Nintendo eShop voor de Wii U of Nintendo 3DS aan te vullen met een Nintendo eShop Card.

Tot eind maart 2023 is het nog wel mogelijk om downloadcodes te gebruiken. Eerder gekochte games kunnen na die datum overigens gewoon opnieuw worden gedownload. Ook blijven games (online) speelbaar op de Wii U en 3DS.

Volgens Nintendo is het sluiten van de online gamewinkel voor de betreffende spelcomputers "onderdeel van de natuurlijke levensloop van producten, omdat ze na verloop van tijd minder gebruikt worden door klanten".