Nintendo heeft woensdag de opvolger van Wii Sports aangekondigd tijdens een online presentatie. Het spel heet Nintendo Switch Sports en bevat games uit het eerdere deel, zoals bowlen en tennis. Ook zijn er nieuwe sporten toegevoegd, zoals voetbal, badminton en volleybal.

Net als in Wii Sports maakt ook dit nieuwe deel gebruik van bewegingssensoren in de controllers. Door met de armen te zwaaien is het daardoor mogelijk om een tennisbal over het net te slaan. Ook kan een Joy-Con van de Switch aan een been worden bevestigd om een voetbal te trappen.

Dat er een vervolg op Wii Sports komt, is niet gek. Het is met bijna 83 miljoen verkochte exemplaren het bestverkochte spel van Nintendo ooit. Nintendo Switch Sports komt op 29 april uit, maar deze maand is een deel van de game al te testen voor mensen met een Nintendo Switch Online-abonnement.

Nintendo kondigde ook andere games en updates aan tijdens zijn Nintendo Direct-evenement. Zo krijgt Mario Kart 8 het komende jaar betaalde extra content in de vorm van 48 nieuwe banen.

Daarnaast is Xenoblade Chronicles 3 aangekondigd. Het nieuwe deel van de sciencefiction-RPG-serie verschijnt in september. Ook komt er een nieuw deel in de Mario Strikers-serie. Het nieuwe voetbalspel met Super Mario-personages verschijnt op 10 juni. In de game voetballen teams van vijf spelers tegen elkaar.

Ook kondigde Nintendo een remaster aan van Chrono Cross. De klassieke RPG wordt opgepoetst en verschijnt op 7 april op de Switch. De eerder aangekondigde remake van Advance Wars voor de Switch heeft ook een verschijningsdatum: 8 april.