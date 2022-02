Na de overname van game-uitgever Activision Blizzard door Microsoft blijft de populaire Call of Duty-serie gewoon speelbaar op PlayStation-consoles. Dat benadrukt Microsoft-topman Brad Smith woensdag in een blogbericht.

Microsoft gaf eerder al aan om "alle bestaande afspraken" te zullen naleven. Ook wilde het bedrijf Call of Duty en andere games van Activision Blizzard op de PlayStation blijven aanbieden.

Nu is Microsoft duidelijker. "De logische bezorgdheid is dat Microsoft titels als Call of Duty voortaan exclusief op Xbox-consoles kan uitbrengen", schrijft Smith. "Ter verduidelijking: Microsoft blijft deze games uitgeven zolang de bestaande afspraken met tussen Activision en Sony duren. Maar we hebben aan Sony beloofd om ze ook daarna op de PlayStation te blijven uitbrengen."

Microsoft is ook van plan om de games uit te (blijven) brengen voor de Nintendo Switch. Onder meer Diablo III en Overwatch zijn al speelbaar op de Switch. "We denken dat dit het juiste is om te doen voor de gamesindustrie, voor spelers en voor onze zaken."

Microsoft maakte eerder bekend Activision Blizzard over te nemen voor 68,7 miljard dollar (zo'n 60,4 miljard euro), de duurste overname in de gamesindustrie tot nu toe. De overname moet nog wel worden afgerond. Dat kan nog tot juni 2023 duren.

Activision Blizzard was tot de overname van Microsoft een onafhankelijke uitgever, die niet onder de paraplu van Microsoft en Sony opereerde.