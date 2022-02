Marc Overmars is niet meer als speelbaar personage te krijgen in voetbalgame FIFA 22. De directeur en voormalig speler van Ajax zat als zogeheten 'Icon' in spelerspakketjes die mensen konden aanschaffen in de spelmodus Ultimate Team. Maar EA Sports heeft hem daaruit verwijderd naar aanleiding van het nieuws over grensoverschrijdend gedrag van Overmars.

"Marc Overmars verschijnt niet meer in pakketten in FIFA Ultimate Team (FUT) en in Ultimate Draft", staat in een melding die EA Sports in FIFA 22 aan spelers laat zien. De game-uitgever geeft verder geen details over het besluit.

In FIFA zijn veel oud-voetballers te vinden die speelbaar zijn als icoon. Ook Overmars was speelbaar via zo'n virtuele Icon-kaart. Mensen die Overmars al in hun bezit hadden, behouden de speler. Anderen kunnen alleen nog in het bezit komen door de speler op de transfermarkt van de game te kopen. Om te voorkomen dat de prijzen van Overmars enorm stijgen, is de prijsklasse "tot nader order" vastgezet.

Zondagavond maakte Ajax bekend dat Overmars na 9,5 jaar per direct is vertrokken als directeur voetbalzaken vanwege "het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's". Media schreven later dat het contact met collega's ogenschijnlijk onschuldig begon, maar snel dwingender werd. Ook zou Overmars onder meer foto's van zijn geslachtsdeel hebben gestuurd.

Het is niet voor het eerst dat EA Sports ingrijpt in FIFA. Zo werd afgelopen week Manchester United-speler Mason Greenwood uit het spel gehaald, nadat bekend was geworden dat hij wordt verdacht van verkrachting.

Vorig jaar werd ook Ajax-doelman André Onana uit FIFA 21 gehaald, nadat hij was geschorst wegens een dopingovertreding. In 2019 verdween Marco van Basten tijdelijk als icoon uit het spel, omdat hij op tv de nazigroet "Sieg Heil" had uitgesproken.