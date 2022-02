Gamebedrijf Atari is op zoek naar de programmeur van de game Aquaventure voor de klassieke spelcomputer Atari 2600. Een prototype van de game werd halverwege de jaren negentig gevonden op een rommelmarkt en het spel wordt binnenkort officieel uitgegeven, maar de identiteit van de ontwikkelaar is nog altijd een raadsel.

De verzamelaar die het prototype van Aquaventure vond, zorgde ervoor dat het spel verder werd gedistribueerd onder andere verzamelaars. Toch duurde het tot 2005 voordat het spel een breder publiek bereikte. Toen maakte Aquaventure deel uit van de Atari Flashback 2, een spelcomputer met tientallen ingebouwde gameklassiekers.

Atari vond nooit sporen van Aquaventure in de eigen archieven, waardoor het lastig was om de identiteit van de maker te achterhalen. Lang werd gedacht dat Atari-programmeurs Gary Shannon en Tod Frye de game hadden ontwikkeld. Hoewel zij zeggen er wel aan gewerkt te hebben, zijn ze niet de oorspronkelijke makers. Ook weten ze niet wie dat wel was.

In Aquaventure moeten spelers naar de bodem van een onderzeese grot duiken om een schat te vinden voordat de zuurstof opraakt. Onderweg moeten ze zeemonsters verslaan of ontwijken.

Atari verkoopt binnenkort voor het eerst een fysieke versie van Aquaventure voor de Atari 2600. Die kost 50 dollar (bijna 45 euro). Atari vraagt mensen die meer over de ontwikkelaar van het spel weten het bedrijf via socialemediakanalen te benaderen.