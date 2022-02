Het spel Pokémon Legends: Arceus is in een week tijd 6,5 miljoen keer verkocht. Dat maakt Nintendo vrijdag bekend via Twitter. Het nieuwste Pokémon-spel kwam vorige week vrijdag uit voor de Nintendo Switch.

Als het aantal verkochte spellen blijft toenemen, dan kan Pokémon Legends een van de snelst verkopende Switch-games ooit worden. Het spel is Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, die eerder dit jaar uitkwamen voor de Switch, qua verkoopcijfers in de eerste week na de release voorbijgestreefd. De twee eerder verschenen games gingen namelijk in hun eerste week zes miljoen keer over de toonbank.

Het lijkt er echter niet op dat Pokémon Legends recordhouder Animal Cross: New Horizons van de troon gaat stoten. Dat spel kwam in maart 2020 uit en daarvan werden binnen elf dagen 11,77 miljoen exemplaren verkocht.

In Pokémon Legends: Arceus speel je een aspirant-verkenner die probeert alle monsters in de regio in kaart te brengen, waarbij je met de nieuwe uitvinding Pokéball ze ook probeert te vangen. Je wordt op missie gestuurd in specifieke gebieden, waar je vrij rondloopt om de juiste monsters te zoeken.