Steam-gebruikers kunnen binnenkort de grootte van een spel makkelijker zien voordat ze deze proberen te installeren. Dat heeft The Verge donderdag opgemerkt in de nieuwste bètaversie van het gameplatform.

Op de bibliotheekpagina's van de bètaversie wordt nu de totale ruimte vermeld die een game in beslag neemt. In de huidige versie van Steam moet de gebruiker eerst op 'Installeren' klikken om de details van de schijfruimte en de geschatte downloadtijd te zien.

De bètaversie van Steam kan door iedere gebruiker worden gedownload. Deze is te vinden in de instellingen onder het kopje 'Bètadeelname'. The Verge vermoedt dat de wijziging binnen enkele weken wordt doorgevoerd.

De verbeterde weergave van de benodigde hoeveelheid opslagruimte is waarschijnlijk deels bedoeld voor de Steam Deck-handheld, die 25 februari verschijnt.

Er komen in totaal drie modellen van de spelcomputer uit. De goedkoopste kost 419 euro en bevat 64 GB aan opslag. De versie van 549 euro heeft 256 GB opslag en biedt een snellere SSD-schijf. Die SSD-schijf is ook aanwezig in de versie van 679 euro, met 512 GB aan opslagruimte. De Steam Deck is eerst alleen beschikbaar voor klanten die een exemplaar hebben gereserveerd.