The New York Times Company heeft het woordspelletje Wordle overgenomen, laat de krant maandag weten. The New York Times investeert in games om het aantal digitale abonnementen te laten stijgen.

De maker, softwareontwikkelaar Josh Wardle, ontving voor het geliefde spelletje een bedrag "in de lage zeven cijfers", schrijft de Times. Wordle blijft voorlopig gratis voor nieuwe en bestaande spelers.

Het spel verscheen in oktober vorig jaar voor het eerst op een simpele, reclamevrije website en had op 1 november 90 gebruikers. Dat aantal was half januari opgelopen tot 300.000 spelers, en nu proberen miljoenen mensen dagelijks het juiste woord te raden, schrijft de nieuwe eigenaar.

The NY Times plaatste in 2011 een betaalmuur. Sindsdien hoopt de krant nieuwe bezoekers te trekken met aantrekkelijke games. Het bedrijf hoopt in 2025 tien miljoen digitale abonnees te hebben