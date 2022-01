Er zijn drie nieuwe Star Wars-games in de maak bij studio Respawn, zo schrijft uitgever EA dinsdag op zijn website. Er komt onder meer een opvolger van de actiegame Star Wars Jedi: Fallen Order, die in 2019 verscheen.

EA spreekt van een nieuw deel in de Star Wars Jedi-serie. Details zijn nog niet bekend. Zo is er nog geen titel en geen verschijningsdatum. Ook is niet duidelijk of het om een direct vervolg op Fallen Order gaat.

Over de andere nieuwe Star Wars-spellen is eveneens niet veel informatie vrijgegeven. Duidelijk is dat ze allebei worden gemaakt door Respawn, zij het in samenwerking met andere teams.

Een van de twee games is een first-person shooter. Een voormalig producent van Star Wars Battlefront heeft de leiding over dat project. Daarnaast wordt er gewerkt aan een strategische Star Wars-game, onder meer door een voormalig producent van de strategische XCOM-serie. Daarmee is niet gezegd dat de Star Wars-game op XCOM zal lijken.