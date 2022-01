Na de overname van game-uitgever Activision Blizzard is Microsoft niet van plan om de populaire Call of Duty-serie exclusief op de Xbox en pc uit te brengen. Op dit moment is Call of Duty op zowel de Xbox-consoles van Microsoft te spelen als op de PlayStation 4 en 5 van concurrent Sony. Microsoft Gaming-directeur Phil Spencer zegt alle bestaande overeenkomsten die Activision Blizzard vóór de overname met Sony had gesloten, in stand te houden.

Spencer heeft afgelopen week gesprekken gevoerd met topmensen bij Sony. "Ik heb bevestigd dat wij alle bestaande afspraken zullen naleven en dat het onze wens is om Call of Duty ook op de PlayStation te houden", schrijft hij op Twitter. "Sony is een belangrijk onderdeel van onze industrie en we waarderen onze relatie met het bedrijf."

De Xbox-topman treedt verder niet in detail over hoe de huidige afspraken eruitzien, voor hoelang die gelden en wat er daarna gebeurt. Ook is niet bekend of Call of Duty bijvoorbeeld eerst op Xbox-consoles verschijnt en pas later op de PlayStation.

Microsoft maakte dinsdag bekend Activision Blizzard over te nemen voor 68,7 miljard dollar (zo'n 60,4 miljard euro), de duurste overname in de gamesindustrie tot nu toe. De overname moet nog wel worden afgerond. Dat kan nog tot juni 2023 duren.

Activision Blizzard was tot de overname van Microsoft een op zichzelf staande uitgever, die niet onder de paraplu van Microsoft en Sony opereerde. Onder meer op sociale media vroegen veel mensen zich af of Call of Duty door de overname van Microsoft voortaan alleen nog op de Xbox en PC zou verschijnen.

Eerder deze week bracht Sony al een verklaring naar buiten. Daarin schreef het bedrijf te verwachten dat Microsoft zich aan de "contractuele afspraken" zou houden door games van Activision Blizzard op meerdere platforms uit te geven. Ook Sony ging verder niet in op details.