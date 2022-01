Activision Blizzard-topman Bobby Kotick zou een bonus van 375 miljoen dollar (331 miljoen euro) ontvangen als de verkoop van het bedrijf aan Microsoft wordt afgerond. De game-uitgever is bekend van games als Call of Duty, maar kwam de afgelopen tijd vooral in het nieuws vanwege seksisme en wangedrag op de werkvloer. Kotick zou ervan hebben geweten.

Dankzij de overname van Microsoft kan Kotick een bonus van honderden miljoenen dollars opstrijken. In oktober vorig jaar vroeg de topman het bestuur nog om een lager salaris totdat de problemen rond seksuele intimidatie en discriminatie binnen het bedrijf zijn opgelost.

Dinsdag werd bekend dat Activision Blizzard door Microsoft wordt overgenomen voor bijna 69 miljard dollar, de grootste overname in de game-industrie ooit.

Voorlopig behoudt Kotick de leiding over het gamebedrijf, maar het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als de overname is afgerond. Persbureau Bloomberg en The Wall Street Journal verwachten dat hij terugtreedt als CEO.

Kotick zou hebben geweten van wanpraktijken

The Wall Street Journal publiceerde half november een verhaal over beschuldigingen van seksueel wangedrag bij Activision Blizzard en schreef dat Kotick daarvan op de hoogte was gesteld. De Amerikaanse zakenkrant citeerde onder meer uit interviews, interne e-mails en andere interne documenten. Daaruit bleek dat de topman wist van de misstanden in 2016 en 2017. The Wall Street Journal berichtte ook over gevallen waarin Kotick zelf werd beschuldigd.

Een groep medewerkers van Activision Blizzard eiste vervolgens ontslag van de topman. Het bedrijf weersprak de beschuldigingen en het bestuur liet weten achter Kotick te blijven staan. Volgens berekeningen van Activision zou het tot 265 miljoen dollar kosten om Kotick te ontslaan. De topman heeft bijna vier miljoen aandelen in het bedrijf.

Financieel persbureau Bloomberg meldt dat de deal met Microsoft in een stroomversnelling is geraakt, doordat Activision in opspraak was gekomen. Microsoft zou contact met Activision hebben opgenomen om de belangrijke partner te steunen in een moeilijke tijd en duidelijk te maken dat er zorgen zijn over de behandeling van vrouwen bij de game-uitgever. Bij die gesprekken zou Microsoft ook zijn interesse in een overname hebben uitgesproken.