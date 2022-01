Microsoft heeft Activision Blizzard overgenomen, schrijft Microsoft Gaming-directeur Phil Spencer dinsdagmiddag op de Xbox-website. Activision Blizzard is bekend van populaire games als World of Warcraft en Call of Duty. De uitgever kwam onlangs onder vuur te liggen vanwege seksuele intimidatie en andere misdragingen op de werkvloer.

Microsoft betaalt 68,7 miljard dollar (omgerekend 60,4 miljard euro) voor de overname. Spencer schrijft dat de werknemers en studio's van Activision Blizzard worden overgenomen. Het gaat onder meer om makers van games als Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot en Tony Hawk.

Microsoft is van plan om zoveel mogelijk games van Activision Blizzard toe te voegen aan Game Pass, de abonnementsdienst op de Xbox en pc waarbij mensen voor een vast bedrag per maand onbeperkt toegang krijgen tot een gamebibliotheek. Het bedrijf zegt er zowel nieuwe als oude spellen van de game-uitgever aan toe te voegen.

"Totdat de overeenkomst definitief is, blijven Activision Blizzard en Microsoft Gaming los van elkaar werken", schrijft Spencer. "Daarna zal Activision Blizzard aan mij rapporteren als directeur van Microsoft Gaming."

Game-uitgever onder vuur wegens wangedrag op de werkvloer

Activision Blizzard is de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege discriminatie en seksisme op de werkvloer. Sinds vorige zomer zou het bedrijf tientallen medewerkers hebben ontslagen en nog eens zo'n veertig werknemers hebben bestraft vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat schreef The Wall Street Journal deze week nog.

Sinds juli 2021 zouden er zo'n zevenhonderd meldingen over misdragingen en andere kwesties zijn ingediend. Activision-CEO Bobby Kotick werd ook van wangedrag beschuldigd, maar het bedrijf blijft die beschuldigingen weerspreken.

In het overnamebericht gaat Spencer niet direct in op de beschuldigen. Wel schrijft hij dat Microsoft inclusiviteit belangrijk vindt. "We geloven dat creatief succes en zelfstandigheid hand in hand gaan met het gelijkwaardig en respectvol behandelen van elke persoon. Wij houden alle teams en alle leiders aan deze verplichting. We kijken ernaar uit om onze cultuur uit te breiden naar de teams binnen Activision Blizzard."

Het is overigens wel opvallend dat Spencer Xbox-werknemers in november nog een brief schreef, waarin stond dat hij de relatie van Microsoft met Activision Blizzard heroverwoog. Deze brief is door persbureau Bloomberg ingezien. "Dit gedrag heeft geen plek in onze industrie", schreef hij. Ook zei hij "ontsteld en diep verontrust te zijn door de afschuwelijke gebeurtenissen" bij de game-uitgever.