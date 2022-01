Ubisoft werkt aan een virtualrealitygame waarin spelers in de huid van Parijse brandweerlieden kruipen en de brand in de Notre-Dame moeten bestrijden. In 2019 werd de beroemde kathedraal getroffen door een grote brand, waardoor ze voor een groot deel werd verwoest.

Het wordt een ontsnappingsspel, schrijft Variety. Spelers zetten een VR-bril op, waardoor het lijkt alsof ze in de Notre-Dame staan. Vervolgens hebben ze een uur de tijd om puzzels op te lossen en met teamleden samen te werken. Het is de bedoeling dat ze de brand blussen en veilig buiten komen. Onderweg zijn ook bepaalde relikwieën te verzamelen.

Voor het virtueel in 3D nabouwen van de kathedraal is technologie van de game Assassin's Creed Unity gebruikt. Dat spel speelde zich af in het Parijs van de achttiende eeuw en bevatte ook al een model van de Notre-Dame.

De VR-game zal Notre-Dame on Fire heten en is een samenwerking met de makers van een documentaire met dezelfde naam, die in 2022 moet verschijnen.

In 2019 woedde in de Notre-Dame een grote brand, die pas na vijftien uur geblust was. Door de vlammenzee stortten onder meer het dak, het skelet en een toren in. De restauratie van de kathedraal is naar verwachting in 2024 afgerond.