Gameontwikkelaar GSC Game World heeft de komst van het dystopische schietspel S.T.A.L.K.E.R. 2 met zeven maanden uitgesteld tot 8 december. De game zou aanvankelijk op 28 april moeten verschijnen, maar die datum wordt niet gehaald.

Volgens de makers is de extra tijd nodig om "het niveau en de beoogde visie voor S.T.A.L.K.E.R. 2 te behalen", schrijven ze in een bericht op Twitter. De game moet daarvoor nog uitvoerig worden getest en opgepoetst.

"We geloven dat de ontwikkeling zolang moet duren als nodig is", schrijft GSC Game World. "De beslissing om de uitgave van het spel uit te stellen was niet gemakkelijk, maar we doen ons best om een game af te leveren die aan de verwachtingen voldoet."

De game is de eerste echte opvolger voor de originele S.T.A.L.K.E.R., die in 2009 verscheen. Spelers doorlopen een verhaal en moeten daarvoor het radioactieve gebied rondom Tsjernobyl zien te overleven door mutanten te verslaan. De game moet verschijnen voor Xbox-consoles en pc.

Recent kwam S.T.A.L.K.E.R. 2 nog in het nieuws toen bleek dat de ontwikkelaar NFT's (non-fungible tokens) aan de game wilde toevoegen. Daarmee zouden kopers een stukje van het spel in hun bezit krijgen. Hoewel de plannen nog vaag waren, wilde GSC Game World in elk geval drie NFT's veilen aan mensen die vervolgens tot personage in de game zouden worden gemaakt.

Toen de plannen bekend werden, kwam daar op sociale media veel kritiek op. De ontwikkelaar zei vervolgens naar die "feedback" te luisteren en af te zien van NFT's.