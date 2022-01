Game-uitgever EA heeft bekendgemaakt dat tientallen accounts van het voetbalspel FIFA 22 zijn overgenomen door criminelen. Zij wisten de bescherming van de accounts te omzeilen met phishingaanvallen op EA-medewerkers. De aanvallen troffen onder meer accounts van profvoetballers en streamers.

EA deelt geen details over de aanvallen. Bij phishing doet een aanvaller zich voor als een ander om bijvoorbeeld inloggegevens te stelen. Het is niet bekend wat de schade precies is. Volgens EA zijn bijna vijftig accounts getroffen.

Het bedrijf zegt nog te onderzoeken wie de rechtmatige eigenaren van de accounts precies zijn, om hen weer toegang te kunnen geven tot hun profielen en hun content. Getroffen spelers zullen door EA op de hoogte worden gebracht.

Bleeping Computer schrijft dat aanvallers het op onder anderen echte voetballers gemunt hadden. Zo schreef de Franse verdediger Valentin Rosier (die bij de Turkse club Besiktas speelt) op Twitter dat hij geen toegang meer had tot zijn account. Ook streamers en handelaren in virtuele spelerskaarten zijn getroffen.

Volgens de site investeren dit soort accounts veel geld in het spel en gebruiken ze FIFA als een bron van inkomsten.