Game-uitgever SEGA heeft plannen om non-fungible tokens (NFT's) uit te brengen, maar zegt daar niet mee door te gaan als het door fans wordt gezien als makkelijk geld verdienen. Dat blijkt uit een overleg tussen topmensen van het bedrijf, schrijft onder meer Nintendo Life.

Uit het overleg kwam naar voren dat er nog niets definitief is besloten over de verkoop van NFT's. Dat zijn certificaten van eigendom voor een digitaal goed, zoals een afbeelding of een video.

Hoe NFT's van SEGA eruit zouden moeten zien, is nog onbekend. "We willen verschillende experimenten uitproberen en zijn al onderzoeken gestart, maar er is nog niets besloten", zegt het bedrijf.

Eerder dit jaar bleek al dat SEGA onderzoekt hoe het NFT's kan inzetten. Daar zijn ook negatieve reacties op gekomen, meldt de uitgever. "We moeten voorzichtig de verschillende aspecten beoordelen, bijvoorbeeld hoe we de negatieve elementen kunnen omzeilen, hoe we dit kunnen introduceren volgens de Japanse wet en wat spelers wel en niet zien zitten. Als dit uiteindelijk toch wordt gezien als een makkelijke manier van geld verdienen, moeten we het misschien niet doen."

SEGA zou niet het eerste gamebedrijf zijn dat NFT's uitbrengt. Zo kondigde Konami recent plannen aan om kunstwerken gerelateerd aan de gameserie Castlevania als NFT te verkopen.

De makers van het nog niet verschenen schietspel S.T.A.L.K.E.R. 2 waren aanvankelijk ook van plan NFT's aan het spel toe te voegen. Spelers zouden bijvoorbeeld geld kunnen betalen om als personage in de game te komen. Na veel online kritiek van fans zagen de makers er toch van af.