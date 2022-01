Op Twitter komen de laatste tijd vaak berichten met een reeks gekleurde blokjes voorbij. Op die manier delen mensen hun score van Wordle. Het spelletje blijkt een hit: elke dag probeer je binnen zes beurten een woord te raden. De dag erna is er weer een nieuw woord om te raden.

Wordle is een Engelstalig woordspelletje dat sterk lijkt op het Nederlandse televisiespel Lingo. De bedoeling is om een woord van vijf letters te raden. Elke dag is er een ander woord en dat is voor iedereen hetzelfde.

Een woord raden doe je door letters in te vullen in de vakjes. Vervolgens laat het spel zien welke letters niet in het gezochte woord zitten (grijs), welke letters op de goede plaats staan (groen) en welke letters wel in het woord zitten, maar op de verkeerde plaats staan (geel).

Op die manier krijg je hints die je kunt gebruiken om tot het goede woord te komen. Dat moet binnen zes beurten gebeuren, anders ben je af en krijg je het antwoord te zien.

Zo ziet een potje Wordle eruit. Zo ziet een potje Wordle eruit.

Honderdduizenden spelers per dag

Het spel is al een tijdje beschikbaar, maar won begin dit jaar pas echt aan populariteit. The New York Times schrijft dat het spel op 1 november vorig jaar 90 spelers trok. Op 1 januari 2022 waren het er 300.000. De gouden greep lijkt de deelknop te zijn geweest. Daarmee kunnen mensen hun persoonlijke Wordle-score delen via emoji's. Er ontstaat dan een raster aan grijze, gele en groene blokjes die er bij iedere speler anders zal uitzien. En het woord wordt niet verklapt voor anderen.

Door scores te delen, krijgt Wordle ook een competitief element. Hoe sneller je een woord raadt, hoe beter. Op de site van het spel worden daarnaast statistieken bijgehouden: hoe vaak je hebt gespeeld, hoe vaak je een woord hebt geraden, hoe veel dagen op rij je hebt gespeeld en in hoeveel beurten je meestal een woord raadt.

Wordle is gemaakt door Josh Wardle, een softwareontwikkelaar uit New York. Tegen The New York Times zegt hij het spel te hebben gemaakt voor zijn partner, die van woordspelletjes houdt. Het koppel speelde het spel maandenlang en toen het een obsessie van zijn familie begon te worden, deelde hij het online met de rest van de wereld. Of hij met Lingo bekend is, is niet duidelijk. Wardle heeft vooralsnog niet gereageerd op vragen van NU.nl.

Hersenkraker vraagt drie minuten aandacht per dag

Volgens Wardle doet Wordle niets geheimzinnigs met je persoonsgegevens. "Het is gewoon een spelletje om lol aan te beleven. Je bent er drie minuten per dag aan kwijt en dat is het."

Wordle bestond aanvankelijk uit twaalfduizend Engelse woorden. Samen met zijn partner besloot Wardle er met de bezem doorheen te gaan, omdat veel woorden te moeilijk of te onbekend waren. Inmiddels bestaat het spel uit 2.500 woorden, genoeg om een paar jaar mee vooruit te kunnen.

