Activision Publishing heeft een rechtszaak aangespannen tegen EngingeOwning. Het bedrijf verkoopt software waarmee spelers van online shooters, zoals Call of Duty, kunnen valsspelen.

De gamesuitgever wil dat EngineOwning stopt met de verkoop van de software voor games van Activision. "Met zijn producten distribueert het bedrijf schadelijke software waarmee mensen vals kunnen spelen in Call of Duty-games", staat in de rechtsdocumenten. "Hiermee worden games en zaken van Activision geschaad, maar ook de ervaring van Call of Duty-spelers."

Met de software die het bedrijf aanbiedt, kunnen spelers hun wapens bijvoorbeeld automatisch laten richten op tegenstanders. Ook is het mogelijk om locaties van anderen te zien. Daarmee zijn valsspelers in het voordeel ten opzichte van de rest. EngineOwning heeft nog niet gereageerd.

Activision maakt er al langer werk van om valsspelers in Call of Duty aan te pakken, met name in het populaire en gratis te spelen Call of Duty: Warzone. Sinds december maakt het bedrijf gebruik van een systeem om zogenoemde cheaters te herkennen. Niet lang daarna werden 48.000 valsspeelaccounts geblokkeerd.