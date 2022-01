Sony heeft op de techbeurs CES in Las Vegas meer bekendgemaakt over de nieuwe virtualrealitybril voor de PlayStation 5. De PlayStation VR2 kan beelden 90 tot 120 keer per seconde verversen en krijgt een hogere resolutie dan de voorganger. Beelden van de bril zelf werden nog niet getoond.

De headset volgt de eerste PlayStation VR op, die in 2016 verscheen en werkte met de PlayStation 4. Als spelers de bril opzetten worden ze in een virtuele gamewereld geplaatst. Zij kunnen vervolgens om zich heen kijken door hun hoofd te draaien en hun handen gebruiken om bijvoorbeeld deuren te openen of te schieten.

De PlayStation VR2 werkt met de PlayStation 5. De bril krijgt twee oledschermen voor de ogen met een resolutie van 2.000 bij 2.040 pixels per oog. Dat moet zorgen voor veel scherpere beelden dan de eerste VR-bril van Sony (960 bij 1.080 pixels per oog). Ook het gezichtsveld is wijder geworden, van zo'n 100 graden naar 110 graden.

Beelden moeten vloeiend op de VR-bril worden getoond, want de PlayStation VR2 ondersteunt beeldververssnelheden van 90 Hz en 120 Hz. Verder zijn er vier camera's op de headset geplaatst om bewegingen te registreren en kan de bril de ogen van de spelers registreren, zodat de hardware weet welke beelden scherpgesteld moeten worden.

Een prijs en verschijningsdatum voor de bril zijn nog niet bekend. Wel maakte Sony bekend dat de eerder gepresenteerde controllers de Sense Controllers gaan heten. Zij zullen aan spelers onder meer nauwkeurige trillingen laten voelen op basis van wat er in een spel gebeurt, net zoals de Dualsense-controller van de PlayStation 5 dat doet.

Horizon-game in virtual reality

Sony kondigde aan dat de Nederlandse studio Guerilla Games aan een van de eerste spellen voor de VR-bril werkt. Horizon Call of the Mountain is een nieuwe game in de Horizon-serie. Daarvoor is een nieuwe omgeving en een nieuw personage ontwikkeld.

Wat spelers precies in de game moeten doen, is niet bekend. Sony liet slechts een heel kort videofragment zien, waarin de speler in een bootje door een bosrijke omgeving vaart, terwijl er een groot robotbeest over het bootje stapt.