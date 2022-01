Computerbedrijf Alienware heeft maandag een concept onthuld voor een streamingapparaat genaamd Concept Nyx. Met het apparaat kan de gebruiker makkelijker overschakelen naar andere schermen in het huishouden. Zo kun je een spel op de pc spelen en vervolgens naadloos overschakelen naar een tv.

Het schakelen tussen schermen is mogelijk doordat de spellen via Nyx worden gestreamd op het thuisnetwerk, waar de schermen ook op aangesloten moeten zijn. Alienware wil Nyx laten werken met een app die op alle apparaten verschijnt. Via de app kan de gebruiker overschakelen naar een ander scherm in het thuisnetwerk.

De spellen die je kan streamen, zijn lokaal opgeslagen. Op die manier is de bandbreedte hoger en reageert het spel sneller op input van de speler, aldus Alienware. De fabrikant wijst erop dat spelers wel eens tegen vertraagde reactietijd aanlopen bij games die vanuit een cloud worden gespeeld, zoals bij gamestreamingdiensten Google Stadia en GeForce NOW.

Uiteindelijk wil Alienware ervoor zorgen dat het apparaat vier verschillende spellen op een gedeeld scherm kan afspelen. Nu is dat mogelijk met twee spellen, laat een testsessie van The Verge zien. De gebruiker heeft wel krachtige hardware nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Omdat het nog om een concept gaat, is nog niet bekend wanneer en of Nyx überhaupt op de markt verschijnt. Alienware wil het concept eerst verder uitwerken.