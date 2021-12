Het populaire online speltype Big Team Battle van de nieuwe shooter Halo Infinite had in de afgelopen week meer dan normaal te kampen met verbindingsproblemen. Ontwikkelaar 343 Industries erkent de problemen en belooft in januari met een oplossing te komen.

In Big Team Battle spelen mensen in twee teams van twaalf personen online tegen elkaar. De afgelopen week hadden spelers veel last van verbindingsproblemen, waardoor ze foutmeldingen kregen en geen potjes konden starten.

343 Industries zegt dat er nog geen oorzaak gevonden is. De ontwikkelaar schrijft enkele aanpassingen te hebben aangebracht om het verbinden te verbeteren - bijvoorbeeld door teams kleiner te maken - maar die aanpassingen hadden nauwelijks effect.

Het probleem is volgens 343 Industries "complex". De studio noemt het oplossen een topprioriteit, maar meldt ook dat het vanwege de feestdagen enkele weken kan duren voordat er verbetering komt.

Tot die tijd adviseert de ontwikkelaar om Big Team Battle solo te spelen in plaats van in teams met vrienden. Dat zou ervoor zorgen dat spelers wél vaker in een potje terechtkomen.

De multiplayermodus van Halo Infinite is sinds 15 november te spelen, maar bleef enkele weken in de bètastatus voordat het volledige spel op 8 december verscheen. Halo Infinite is het zesde deel in de Halo-serie rond het hoofdpersonage Master Chief.